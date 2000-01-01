Швейцарскую методику «All on 4» рекомендуют врачи и пациенты по всему миру
На 35-30% дешевле обычной имплантации
Не нужно наращивание кости
Восстановление в 1.5 раза быстрее и легче
Активно используется в 20+ странах
Можно делать даже в 80 лет
Не имеет противопоказаний
Сразу установим постоянный протез
Лечась у нас — вы сэкономите до 90 000₽
Протез повышенной прочности на титановой балке
Идеально сидит на десне
Достаточно чистить 2 раза в день
Полный зубной ряд
Не ломается и не деформируется
Не болтается и не натирает, в отличие от временного протеза
Не забивается кусочками пищи
Кушайте любимую еду сразу после установки
Не откладывайте свое здоровье «на потом»
Воспользуйтесь рассрочкой под 0%
Ваш минимальный платеж — всего 8000₽ в месяц
Лечим по принципу «сделал и забыл»
Состоим в европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов
Провели 5000+ операций по имплантации и протезированию
Оригинальные импланты — лучшая страховка от осложнений после операции или плохой приживаемости Используем только импланты от производителей с мировым именем, на каждый из которых выдаем паспорт с серийным номером
Работаем только с оригинальными имплантами
Благодаря общему наркозу вы ничего не почувствуете, а просто проснетесь с новыми зубами
Операция пройдет под контролем опытных реаниматологов с использоваием безвредного наркоза