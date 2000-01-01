Вы получите гарантию, закрепленную в договоре

В нашей практике не было таких случаев, но!

Если импланты не приживутся — переустановим их за счет клиники

Гарантия на работу врача — 1 год

03

Изготавливаем протезы из премиальных материалов в собственной зуботехнической лаборатории

Наши протезы не влияют на дикцию, не натирают и ощущаются совсем как собственные зубы

Гарантия на протез — 1 год

02

Работаем только с оригинальными израильскими, немецкими и швейцарскими имплантами

На каждый из них действует пожизненная гарантия от производителя

Пожизненная гарантия на импланты