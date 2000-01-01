Народный рейтинг — 4.9
г. Краснодар, ул. Калинина, 177
Вернем все зубы за 1 день с постоянным протезом
По швейцарской методике «All on 4»
Или 8000₽/мес.
с рассрочкой под 0%
Имплантация челюсти на 4 имплантах — всего 139 900₽
Режим работы: с 08:00 до 20:00 (без выходных)
+7 (928) 038-84-84
Запишитесь на бесплатную консультацию
И зафиксируйте цену по акции
+ 3 подарка
КТ челюсти
План лечения
в 3 вариантах
Подбор метода имплантации
Швейцарскую методику «All on 4» рекомендуют врачи и пациенты по всему миру
На 35-30% дешевле обычной имплантации
Не нужно наращивание кости
Восстановление в 1.5 раза быстрее и легче
Активно используется
в 20+ странах
Можно делать даже в 80 лет
Не имеет противопоказаний
Сразу установим постоянный протез
Лечась у нас — вы сэкономите до 90 000₽
Протез повышенной прочности на титановой балке
Идеально сидит на десне
Достаточно чистить 2 раза в день
Полный зубной ряд
Не ломается и не деформируется
Не болтается и не натирает, в отличие от временного протеза
Не забивается кусочками пищи
Кушайте любимую еду сразу после установки
Не откладывайте свое здоровье «на потом»
Воспользуйтесь рассрочкой под 0%
Ваш минимальный платеж — всего 8000₽ в месяц
Лечим по принципу «сделал и забыл»
Состоим в европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов
Провели 5000+ операций по имплантации и протезированию
Оригинальные импланты — лучшая страховка от осложнений после операции или плохой приживаемости
Используем только импланты от производителей с мировым именем, на каждый из которых выдаем паспорт с серийным номером
Работаем только с оригинальными имплантами
Благодаря общему наркозу вы ничего не почувствуете, а просто проснетесь с новыми зубами

Операция пройдет под контролем опытных реаниматологов с использоваием безвредного наркоза
Проведем операцию «во сне»
Добились рекордной приживаемости имплантов — 99.9%
Вы получите гарантию, закрепленную в договоре
В нашей практике не было таких случаев, но!
Если импланты не приживутся — переустановим их за счет клиники
Гарантия на работу врача — 1 год
03
Изготавливаем протезы из премиальных материалов в собственной зуботехнической лаборатории
Наши протезы не влияют на дикцию, не натирают и ощущаются совсем как собственные зубы
Гарантия на протез — 1 год
02
Работаем только с оригинальными израильскими, немецкими и швейцарскими имплантами
На каждый из них действует пожизненная гарантия от производителя
Пожизненная гарантия на импланты
01
Узнайте, сколько будет стоить восстановление всей челюсти именно для вас
Какую челюсть необходимо восстановить?
01
Ответьте на 4 простых вопроса, и мы составим план лечения со сроками и стоимостью
Узнайте, сколько будет стоить восстановление всей челюсти именно для вас
У вас остались свои зубы?
02
Ответьте на 4 простых вопроса, и мы составим план лечения со сроками и стоимостью
Узнайте, сколько будет стоить восстановление всей челюсти именно для вас
Как проводим операцию?
03
Ответьте на 4 простых вопроса, и мы составим план лечения со сроками и стоимостью
Узнайте, сколько будет стоить восстановление всей челюсти именно для вас
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Ответьте на 4 простых вопроса, и мы составим план лечения со сроками и стоимостью
Узнайте, сколько будет стоить восстановление всей челюсти именно для вас
Ответьте на 4 простых вопроса, и мы составим план лечения со сроками и стоимостью
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Доверим ваше лечение только практикам
С опытом до 23 лет
Хирург-имплантолог
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Рейтинг 5/5
на народных порталах
Стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург
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16 повышений квалификации
6 повышений квалификации
90% пациентов приходят к нам по рекомендации
Результаты работ
Ждем вас в гости в клинике!
Находимся в шаговой доступности от центра Краснодара
Режим работы:
08:00 до 21:00 (без выходных)
+7 (928) 038-84-84
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КТ челюсти
План лечения
в 3 вариантах
Подбор метода имплантации
+7 (928) 038-84-84
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Разработка и продвижение проекта — Владимир Корнеев
Стоматологическая клиника
ООО «Фабрика Улыбок»
Лицензия №Л041-01126-23/00323794
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